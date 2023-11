Nürnberg (epd). Das Staatsarchiv Nürnberg will in einem neuen Programm Kostbarkeiten und Raritäten aus seiner Sammlung zeigen. Unter dem Titel "Drei um Drei" stellen die Archivarinnen und Archivare an drei Terminen im Jahr um jeweils drei Uhr nachmittags außergewöhnliche Exponate vor, wie die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns am Freitag mitteilte. Dabei gehe es um "Überraschendes und Kostbares, Augenfälliges und Folgenreiches, Alltägliches und Seltenes".

Erster Termin ist der kommende Donnerstag (30. November) im Lorenzer Pfarrhof. Auch die drei Termine für 2024 stehen schon fest: : 8. Februar, 18. April und 14. November.

Mit seinem neuen Programm will sich das Staatsarchiv Nürnberg wieder ins Gedächtnis rufen: Im Frühjahr 2020 musste es wegen der anstehenden Gebäudesanierung und -erweiterung seinen Standort in der Archivstraße verlassen, auch der Rückumzug werde noch etliche Jahre dauern. Bis dahin könnten keine Archivführungen und auch keine Ausstellungen angeboten werden.