Oberammergau

Oberammergauer Gemeinde diskutiert über antisemitisches Bild-Erbe

Entfernen oder lassen? Um die "Judensau"-Plastiken an Kathedralen wurde lange gestritten. Doch auch in kleineren Kirchen gibt es antisemitische Bildkunst. Die Kreuzkirche in Oberammergau sucht nach dem richtigen Umgang mit einem strittigen Fenster.

Lesezeit: 5 Minuten

