München (epd). Jugendliche in Bayern können ab sofort bis zum 27. Februar an den bayerischen Kommunalwahlen für Menschen unter 18 teilnehmen. Wie der Bayerische Jugendring (BJR) als Initiator der Wahlen am Montag bekanntgab, seien rund 17.850 junge Menschen zwischen 14 und 17 Jahren dazu aufgefordert, ihr Votum abzugeben. In neun Kommunen und einem Landkreis sei erstmals ein Online-Voting eingerichtet worden. Über den Ort und die Öffnungszeiten der rund 300 analogen U18-Wahllokale informieren die Stadt- und Kreisjugendringe, heißt es.

Ein Novum: Über einen QR-Code auf der per Post zugestellten Wahlbenachrichtigung können Jugendliche in Pilotkommunen zum ersten Mal digital abstimmen. Möglich ist das in Augsburg, Dasing, Donauwörth, Lauf an der Pegnitz, Lappersdorf, Mellrichstadt, Pegnitz, Tutzing, Zeitlarn sowie im Landkreis Regensburg. Um doppelte Stimmabgaben zu verhindern, gibt es an diesen Orten keine zusätzlichen analogen Wahllokale.

Bayerischer Jugendring: Wunsch nach demokratischer Teilhabe ist groß

Der Bayerische Jugendring vertritt nach eigenen Angaben rund zwei Millionen junge Menschen in Bayern, ein großer Teil davon sei noch nicht wahlberechtigt. Der Anstieg der U18-Wahllokale von 180 im Jahr 2020 auf über 300 heute zeige aber, "dass der Wunsch nach demokratischer Teilhabe groß ist", so BJR-Präsident Philipp Seitz. Seit vielen Jahren setze sich der BJR für eine Absenkung des Wahlalters ein.

Bayerns Jugendministerin Ulrike Scharf (CSU) betonte, die Jugendlichen würden sich durch ihre Teilnahme an der U18-Wahl "aktiv mit Politik und den Parteien auseinandersetzen" und lernen, wie Wahlen funktionieren. Das motiviere sie, später auch selbst wählen zu gehen und die Demokratie damit zu stärken. Schirmherrin des Projekts ist Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).