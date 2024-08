Fürth (epd). 525 Minderjährige sind in Bayern im Laufe des Jahres 2023 adoptiert worden. Das entspricht einer Abnahme von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 534 Adoptionen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Von den Minderjährigen sind 269 männlich und 256 weiblich. In 82,5 Prozent der Fälle adoptierte ein Stiefelternteil die Minderjährigen. In 2,5 Prozent der Fälle waren es andere Verwandte. Bei 15 Prozent der Adoptionen bestehe kein Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Adoptiveltern und den Minderjährigen. 479 der adoptierten Kinder haben die deutsche Staatsangehörigkeit, heißt es weiter.