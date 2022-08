Fürth (epd). Der Tourismus in Bayern ist wieder auf dem Weg nach oben. Im ersten halben Jahr 2022 hätten in Bayern 13,6 Millionen Menschen Urlaub gemacht, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Allein im Juni kamen 3,6 Millionen Gäste. Das seien 92 Prozent der Urlauber gewesen, die vor der Coronapandemie im Juni 2019 nach Bayern fuhren. Rund 37,8 Millionen Übernachtungen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres registriert. Im Juni waren es 9,8 Millionen Übernachtungen und damit 98 Prozent der Übernachtungen vom Juni 2019. Rund 1,5 Millionen Gäste reisten aus dem Ausland an.