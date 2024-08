Fürth (epd). Beschäftigte in Bayern haben im Jahr 2023 250 Millionen Stunden gearbeitet. Im Jahr 2005 betrug die Summe noch 212 Millionen, teilte das Statistische Landesamt in Fürth am Dienstag mit. Die Stundenzahl nehme zu, weil es mehr Erwerbstätige gebe, hieß es. Zugleich gehe die Jahresarbeitszeit pro Person zurück. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit habe im vergangenen Jahr noch 34,3 Stunden betragen im Vergleich zu 36,0 im Vergleichsjahr 2005.

Dies sei darauf zurückzuführen, dass Frauen und Männer in Bayern häufiger und mehr Stunden in Teilzeit arbeiten würden, hieß es. Die Teilzeitquote der Frauen sei von 45 auf 51 Prozent angestiegen, die der Männer von 6 auf 12 Prozent. Frauen in Teilzeit hätten aber 2023 3,2 Stunden mehr gearbeitet als 2005, Männer arbeiteten in Teilzeit 3,8 Stunden mehr. Männer, die in Vollzeit arbeiten, kamen auf 41 Wochenarbeitsstunden gegenüber 42,7. Bei den Frauen sank die Wochenstundenzahl von 40,3 auf 39,2 Stunden, so die Statistiker. Frauen in Bayern wenden insgesamt 23 Prozent weniger Zeit für bezahlte Arbeit auf als Männer, hat ein Fachteam im Landesamt für Statistik ermittelt.