München, Aachen (epd). Die Sternsinger in Bayern haben rund um den Dreikönigstag im Januar mehr als 13,2 Millionen Euro gesammelt. Das Ergebnis liegt damit ein wenig unter dem Niveau des Vorjahres von rund 13,3 Millionen Euro, wie aus einer Pressemitteilung des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" vom Freitag hervorgeht. Insgesamt waren in 3.783 Gemeinden im Freistaat Sternsinger-Gruppen unterwegs. Die Gesamtzahlen konnten wegen der vielen beteiligten Gemeinden erst jetzt ermittelt werden, sagte ein Sprecher auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd).

Im Bistum Augsburg haben Kinder 3,5 Millionen Euro eingesammelt, im Erzbistum Bamberg knapp 1,7 Millionen Euro, im Bistum Eichstätt 1,1 Millionen Euro, im Erzbistum München und Freising drei Millionen Euro, im Bistum Passau 650.000 Euro, im Bistum Regensburg 1,8 Millionen Euro und im Bistum Würzburg knapp 1,5 Millionen Euro. Deutschlandweit wurden heuer insgesamt 46 Millionen Euro gesammelt.

Seit dem Start 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro in ganz Deutschland zusammen. Mit dem Geld werden Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert. Beginn der kommenden Aktion ist am 28. Dezember in Paderborn, das Leitwort lautet diesmal "Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte".