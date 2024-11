München (epd). Die erste evangelische Kirche in Altbayern, die Karolinenkirche in Großkarolinenfeld, erhält Unterstützung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Man fördere die Dachinstandsetzung mit 30.000 Euro, teilte die Stiftung am Montag mit. Am Donnerstag (28. November) soll der entsprechende Fördervertrag an Pfarrer Richard Graupner übergeben werden. In Bayern werden knapp 600 Objekte von der DSD gefördert.

Die 1822 erbaute Karolinenkirche ist laut DSD eine klassizistische Predigtkirche mit Südturm. Sie trägt den Namen der evangelischen Königin Caroline, der zweiten Gemahlin von König Max I. Joseph, die der Kirche 1824 auch eine Orgel schenkte. Der Bau geht auf Pfälzer zurück, die 1802 in die Gegend um Rosenheim gekommen waren. Sie gründeten zunächst eine Gemeinde und bauten ein Pfarr- und ein Schulhaus, wo vor dem Bau der Kirche auch die Gottesdienste stattfanden.

Wegen einer Generalsanierung ist die Karolinenkirche derzeit geschlossen. Die Wiedereinweihung findet im Oktober 2025 statt.