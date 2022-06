München (epd). Mit der Kampagne "Nächstenpflege" setzt sich der Sozialverband VdK Bayern für Verbesserungen in der häuslichen Pflege ein. Die Politik kümmere sich zu wenig um die häusliche Pflege, obwohl 80 Prozent der Pflegebedürftigen von Angehörigen zu Hause betreut würden, teilte der VdK Bayern am Freitag mit. Deshalb veranstaltet der Sozialverband am 21. Juni eine "Stille Demo" auf dem Münchner Marienplatz.

Von 10 bis 17 Uhr sollen 300 Schilder auf dem Marienplatz aufgestellt werden, heißt es weiter. Jedes Schild sei mit Zitaten und Forderungen versehen und stehe für einen Menschen, der zu Hause pflegt oder gepflegt werde. Die Schilder seien stellvertretend für die Betroffenen bei der "Stillen Demo" anwesend, denn sie selbst hätten "weder Kraft noch Zeit, selbst für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen", teilte der VdK weiter mit.