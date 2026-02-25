München, Köln (epd). Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln sieht noch einen erheblichen Ausbaubedarf bei der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, um den ab dem kommenden Schuljahr geltenden Rechtsanspruch zu erfüllen. Besonders groß sei der Ausbaubedarf in Nordrhein-Westfalen und Bayern, heißt es in einer am Mittwoch in Köln veröffentlichten Studie. Gehe man von den Betreuungswünschen der Eltern im Jahr 2024 aus, fehlten in NRW 45.300 Plätze und in Bayern 42.300.

Insgesamt reichten vor allem in Westdeutschland die bestehenden Betreuungsangebote bei weitem noch nicht aus. Nach IW-Berechnungen müssten bis zum Schuljahr 2029/30 noch rund 150.000 Ganztagsplätze zusätzlich geschaffen werden.

Ostdeutsche Länder und Hamburg erfüllen Quote von 75 Prozent

Lege man eine Zielquote von 75 Prozent ganztags betreuter Grundschulkinder zugrunde, wären bundesweit sogar mehr als 570.000 zusätzliche Plätze nötig, davon rund 204.000 in Bayern, 126.000 in NRW und 105.000 in Baden-Württemberg.

In sämtlichen ostdeutschen Bundesländern und in Hamburg dagegen werden den Angaben zufolge bereits heute weit mehr als 75 Prozent der Grundschulkinder ganztags betreut.