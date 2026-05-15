Tutzing (epd). Für sein jahrzehntelanges Engagement im Umwelt- und Klimaschutz ist der frühere Studienleiter der Evangelischen Akademie Tutzing, Martin Held, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) habe die Auszeichnung im Namen des Bundespräsidenten bereits am Dienstag an Held überreicht, teilte die Akademie am Freitag mit.

Martin Held habe seit 1984 an der Evangelischen Akademie 31 Jahre lang die Themenbereiche Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung geprägt, hieß es weiter. Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler initiierte in dieser Zeit über 400 Tagungen und Praxisprojekte und blieb auch im Ruhestand als freier Mitarbeiter aktiv. 1988 habe er mit der "Tutzinger Erklärung zur umweltorientierten Unternehmenspolitik" Maßstäbe für die Wirtschaft gesetzt. Zuletzt habe Held mit der Initiative "Tutzing klimaneutral 2035" bewiesen, wie sich globaler Klimaschutz in kommunales Handeln übersetzen lasse.