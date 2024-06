Regensburg (epd). Studierende der Universität und der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg haben seit Montag im Rahmen eines "Campus gegen Rechts - Wir leben Gerechtigkeit" für mindestens zwei Wochen ihre Zelte auf dem Unigelände aufgeschlagen. Ziel der Aktion sei es, "sich dem Rechtsruck gemeinschaftlich entgegenzustellen", teilte der Campus gegen Rechts am Montag mit.

"Die Rechten wollen Abgrenzung, wir setzen auf Zusammenhalt. Deswegen bauen wir am Ort unseres Alltags eine solidarische Gemeinschaft auf", sagte Sprecherin Alessandra Aue. In einer "Küche für alle" sollen demnach jeden Abend spendenfinanziert 200 Essensportionen gekocht werden. Die Teilnehmenden wollten nicht nur an der Universität wohnen, sondern auch Workshops und Vorträge veranstalten, in denen es "um rechte Diskriminierung, den Zusammenhang zwischen Rechtsruck und anderen Krisen und den Aufbau solidarischer Gemeinschaften" gehen soll, hieß es weiter.