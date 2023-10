Nürnberg (epd). Am 31. Oktober fragen Nürnberger Pfarrerinnen und Pfarrer zwischen 14.00 und 15.30 Uhr auf dem Gewerbemuseumsplatz: "Was stößt dir sauer auf?" Gemeinsam wollen sie als PopUp-Church Kirche dort hinbringen, wo die Menschen sind, teilte das evangelische Dekanat Nürnberg am Freitag mit. Die Pfarrer verteilen "Süßes gegen saure Zeiten". Wer möchte, kann sich Schweres, Nerviges oder Alltägliches von der Seele reden, ein Gebet oder Segen empfangen.

"Luther hat damals gesagt: Leute, ihr müsst keine Angst haben vor Gott. Im Leben nicht und im Tod nicht. Denn Gott ist stärker als alles Böse und Saure dieser Welt", sagte Organisatorin und Pfarrerin Tia Pelz. Das sei die süße Reformationsbotschaft. "Und die passt doch super zu Halloween, wenn kleine Geister den großen Schrecken der Welt zurufen: Wir haben keine Angst vor euch", so die Pfarrerin.