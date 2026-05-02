Nürnberg, Rummelsberg (epd). Diakone und Diakoninnen aus ganz Bayern treffen sich am Mittwoch, 6. Mai, in Nürnberg zu einem Austausch. Der gemeinsame Tag im Caritas-Pirckheimer-Haus steht heuer unter dem Leitgedanken "Zusammen-Wirksam-Diakonisch", wie die Diakonie Rummelsberg mitteilte. Thema ist eine gelingende Zusammenarbeit in Kirche und Diakonie.

Als Impuls berichtet Pfarrer Christoph Gamer aus Göteborg aus der Schwedischen Kirche über Erfahrungen in multiprofessionellen Teams und zeigt auf, wie Kooperation erfolgreich werden kann. Ein Podiumsgespräch diskutiert, wie diakonische Perspektiven in der Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen sichtbar und wirksam werden können. Zudem wird Stefan Helm als Sprecher der Berufsgruppe der Diakone und Diakoninnen in sein Amt eingeführt.

Rummelsberger Diakoninnen und Diakone sind zugleich theologisch und in einem sozialen Beruf qualifiziert. Laut evangelischer Landeskirche begleiten, erziehen, bilden und pflegen sie Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Zu ihren Tätigkeiten gehören die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Seelsorge, Kranken- oder Altenpflege, Verwaltung und Management, Gottesdienste und Andachten.