München (epd). Zum bundesweiten Aktionstag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit an diesem Samstag (26.09.) finden auch in Bayern viele Veranstaltungen statt. Zahlreiche Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit öffnen ihre Türen, wie der Bayerische Jugendring (BJR) am Freitag in München mitteilte.

So lädt etwa der Stadtjugendring Augsburg zur "Juze-Schnitzeljagd" und der Kreisjugendring München-Stadt zur "Come-In-Olympiade". Im Landkreis Passau beteiligen sich alle 16 Jugendtreffs unter dem Motto "Jugendtreffs UNITED", und der Jugendtreff Gleis 3 in Eckental feiert ein "Oktoberfest im Gleis 3".

Jugendarbeit gehört zu starker Infrastruktur

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit gehöre zu einer starken sozialen Infrastruktur in den Städten und Gemeinden, sagte BJR-Präsident Philipp Seitz: "Junge Menschen brauchen Orte, an denen sie sich einbringen, Gemeinschaft erleben und Demokratie mitgestalten können." Dafür benötige die Offene Kinder- und Jugendarbeit verlässliche politische Unterstützung und eine angemessene Ausstattung. Der BJR lädt alle Interessierten ein, die Einrichtungen vor Ort zu besuchen und mit jungen Menschen sowie Fachkräften ins Gespräch zu kommen.

Der Tag der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist eine bundesweite Aktionskampagne der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendarbeit, die seit 2023 jährlich stattfindet. Ziel ist es, die Leistungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sichtbar zu machen und den Dialog zwischen Fachpraxis, Politik und Öffentlichkeit zu fördern.