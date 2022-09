Erlangen, Landau (epd). Eine interdisziplinäre Tagung in Landau beschäftigt sich am 7. und 8. Oktober mit der Zukunft des evangelischen Religionsunterrichts. Unter dem Motto "Wie kommt der Religionsunterricht zu seinen Inhalten?" sollten unterschiedliche Ansätze und Perspektiven zur Frage nach der Auswahl und Konstruktion von dessen Inhalten herausgearbeitet werden, teilte das Institut für Evangelische Theologie der Universität Koblenz-Landau am Donnerstag in Landau mit.

Kooperationspartner der Tagung mit zahlreichen Referenten sind das Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (EFWI) in Landau, die Universität Bielefeld sowie die Philosophische Fakultät und der Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.