Oberhaching, Cannes (epd). Mehrere Reihen der deutschen Krimiserie "Tatort" werden künftig auf der US-Streaming-Plattform MHz Choice zu sehen sein. Während der Fernsehmesse in Cannes habe Beta Film 250 Tatort-Stunden an die Plattform verkauft, teilte die Filmproduktionsgesellschaft am Montag in Oberhaching (Landkreis München) mit. Neben dem beliebten "Tatort"-Team aus Münster mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl in den Hauptrollen seien außerdem Fälle aus Köln, Dortmund, Bremen sowie der Kult-Kommissar Horst Schimanski (Götz George) aus dem "Tatort: Duisburg" in den USA und Kanada abrufbar, hieß es in der Mitteilung. Die "Tatorte" werden den Angaben zufolge von der WDR mediagroup vermarktet, Beta Film habe die internationalen Vertriebsrechte am Katalog der kommerziellen WDR-Tochter.