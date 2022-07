Bayreuth (epd). Nach einer rassistisch motivierten Attacke auf den Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen (SPD) am 8. Juli ist nun ein Haftbefehl gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen erlassen worden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Samstag mitteilten, befinde sich der Angreifer bereits in Untersuchungshaft. Am Freitagabend sei der 35-Jährige im oberfränkischen Hof festgenommen worden, wo dieser mehrere Tage untergetaucht war.

In den letzten beiden Wochen seien alle Erkenntnisse der Ermittlungen ausgewertet worden und auf deren Grundlage ein Haftbefehl erteilt worden, heißt es in der Mitteilung. Bereits in der Nacht nach der Attacke wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen, wurde dann aber wieder entlassen.

Der Bayreuther Stadtrat Tasdelen war am 8. Juli von einem Mann attackiert worden. Dieser beleidigte den Lokalpolitiker nach Polizeiangaben unvermittelt auf "ausländerfeindliche Weise" und schlug ihm ins Gesicht. Dadurch sei der Stadtrat, der auch Vorsitzender des AWO-Kreisverbands Bayreuth ist, erheblich verletzt worden.

Dem Online-Portal "inFranken" sagte Tasdelen, er sei mit den Worten "Scheißkanacke, Scheißtürke, Scheißausländer" beschimpft worden. Der Bruder des Opfers, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bayern-SPD, Arif Tasdelen, schrieb auf Twitter, Halil Tasdelen sei direkt vor seinem Haus angegriffen worden und habe einen doppelten Nasenbeinbruch erlitten.

Zahlreiche Menschen zeigten sich nach der Attacke in den sozialen Netzwerken solidarisch mit Tasdelen, darunter Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken. Die SPD-Landesgruppe im Bundestag erklärte: "Dass Menschen in diesem Land von Rassisten angegriffen werden, macht uns fassungslos. Wir müssen uns jeden Tag gegen Hass und Gewalt stemmen."