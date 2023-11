Stuttgart, München (epd). Am kommenden Mittwoch (22. November) bleiben in Bayern und Baden-Württemberg Tausende Apotheken geschlossen. An diesem Tag wollten Apotheker aus beiden Bundesländern gemeinsam auf dem Stuttgarter Schlossplatz demonstrieren, teilte der Landesapothekerverband Baden-Württemberg am Mittwoch in Stuttgart mit. Sie protestierten mit ihren Teams für den Erhalt der Versorgungsstrukturen, wirtschaftliche Planungssicherheit und eine gesicherte Zukunft.

Bereits im vergangenen Jahr hätten deutschlandweit rund 400 Apotheken schließen müssen, sagte Tatjana Zambo, Präsidentin des Landesapothekerverbandes. Bis zum Jahresende 2023 würden voraussichtlich weitere 600 Apotheken folgen. Die Politik habe keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um die akuten Lieferengpässe in den Griff zu bekommen. Sie sei auch ihrem Versprechen im Koalitionsvertrag nicht nachgekommen, die Apotheken zu stärken. Wenn die Politik jetzt nicht handle, würden in den kommenden Jahren rund ein Drittel aller Apotheken schließen müssen.