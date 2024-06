München (epd). Mehrere tausend Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Münchner Königsplatz gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Veranstaltung sei friedlich und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilte die Polizei in München auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit.

Zu den genauen Teilnehmerzahlen gibt es unterschiedliche Angaben. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern, die Polizei von 5.000. Angemeldet zur Demo waren 20.000 Menschen.

In mehreren Städten in ganz Deutschland sind am Samstag Tausende Menschen unter dem Motto "Rechtsextremismus stoppen - Demokratie verteidigen" auf die Straße gegangen. Das Bündnis sprach von deutschlandweit 150.000 Teilnehmern.

Die Veranstalter in München riefen die Menschen dazu auf, ein starkes Zeichen gegen Rassismus und rechte Extremisten zu setzen. "Geht wählen und wählt demokratisch!", lautete der Appell für die am Sonntag stattfindende Europawahl. Die bundesweiten Demos wurden von einem breiten Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen getragen, unter ihnen mehrere Naturschutz- und Sozialverbände sowie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).