München (epd). Nach zweijähriger Corona-Pause werden wieder Tausende Menschen zur Fronleichnamsprozession in München erwartet. Erzbischof Reinhard Marx werde am kommenden Donnerstag (16. Juni, 9 Uhr) ein Pontifikalamt auf dem Marienplatz feiern, teilte das Münchner Erzbistum am Donnerstag mit. Die anschließende Prozession führe über die Residenzstraße zur Ludwigskirche zum Segensaltar und dann zurück zum Marienplatz, wo der Segen gespendet werden soll.

Bei einer besonderen Gabenprozession sollen sich außerdem Hilfsorganisationen vorstellen, die Geflüchtete unterstützen und Hilfe in der Ukraine leisten, hieß es weiter. Dazu zählen die Bahnhofsmission München, die Caritas München Mitte, die Münchner Tafel, der Verein Heimatstern und die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde.

"Nach zwei Jahren ohne die große Münchner Stadtfronleichnamsprozession machen wir uns in diesem Jahr neu auf den Weg, um Christus in die Straßen und zu den Menschen in München zu bringen", schreibt Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg, Bischofsvikar für die Seelsorgeregion München, in der Einladung zur Prozession.