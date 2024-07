München (epd). Die Bürgerinnen und Bürger in Bayern sind am 8. März 2026 aufgerufen, ihre Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage zu wählen. Der Ministerrat habe den Wahltermin am Dienstag festgesetzt, nachdem ihm die kommunalen Spitzenverbände zugestimmt hätten, teilte das bayerische Innenministerium mit.

Der Tag sei aus Sicht von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) "aus wahlorganisatorischen und grundsätzlichen Erwägungen" am günstigsten sei, hieß es. Sowohl der Wahltag am 8. als auch mögliche Stichwahlen am 22. März 2026 würden nicht in die Schulferien fallen, in denen eine geringere Wahlbeteiligung und weniger Wahlhelfer zu erwarten wären. Zuletzt fanden Gemeinde- und Kreistagswahlen im März 2020 statt. Nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz müssen diese Wahlen an einem Sonntag im März stattfinden.