München (epd). Über den Gartengestalter und Stadtplaner Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823) gibt es in den kommenden Monaten mehrere Themenführungen. Diese finden im Rahmen einer Sonderausstellung in der Münchner Residenz anlässlich seines diesjährigen 200. Todestages statt, wie die Bayerische Schlösserverwaltung am Mittwoch mitteilte.

Von Sckell gelte als der bedeutendste deutsche Gartenkünstler des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Vor allem in Süddeutschland habe er dem "klassischen" englischen Landschaftsgarten zum Durchbruch verholfen. Mit dem Englischen Garten und dem Schlosspark Nymphenburg habe er in München zwei weltbekannte Gartenkunstwerke hinterlassen.

Die Sonderausstellung "Friedrich Ludwig von Sckell - Gartenkünstler, Stadtplaner & Fachbuchautor" ist noch bis 23. Februar 2024 in der Münchner Residenz zu sehen. Die Themenführungen finden am 19. November, 9. Dezember, 14. Januar 2024 und 10. Februar 2024 um jeweils 13.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.