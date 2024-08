Zehnter Jahrestag des Völkermords

Zehn Jahre nach dem Genozid: Jesiden fordern kulturelle Anerkennung in Deutschland

Die Jesiden in Deutschland fordern zehn Jahre nach Mord und Vertreibung durch den "Islamischen Staat" (IS) eine Förderung und Anerkennung ihrer Kultur in der Bundesrepublik

