München (epd). Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München hat die Verdienste des Kirchenhistorikers Reinhard Johannes Schwarz gewürdigt. Der emeritierte Theologieprofessor war bereits am 18. Juli im Alter von 92 Jahren in Dießen am Ammersee verstorben, wie das Dekanat der Fakultät am Dienstag mitteilte.

Bis zur Emeritierung im Oktober 1996 war Schwarz zweieinhalb Jahrzehnte als Professor an der damals neu gegründeten Fakultät tätig. Dekan Professor Loren T. Stuckenbruck würdigte Schwarz als "weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannten Kirchenhistoriker und einen der renommiertesten Lutherforscher". Vor seiner wissenschaftlichen Karriere war er Vikar in Württemberg.

Der in Liepe (Usedom) geborene Schwarz habe erreicht, was nur wenigen seiner Zunft vergönnt sei, hieß es weiter. "Sein Alterswerk 'Martin Luther. Lehrer der christlichen Religion' geriet zum Opus magnum im besten Sinne." Es fordere seine Leserinnen und Leser, es entstehe aber "ein echtes Leseerlebnis mit einem Erkenntniswert weit über die Jetztzeit hinaus".