Bamberg (epd). Am 26. Oktober beginnt an der Universität Bamberg das Theologische Forum unter dem Titel "Gegen Antisemitismus!", das vom Institut für Katholische Theologie und der Katholischen Erwachsenenbildung im Erzbistum Bamberg veranstaltet wird. In fünf Vorträgen geht es bis Ende Januar um Themen wie "Antijudaistische Texte im Neuen Testament und deren Rezeption in der Kunstgeschichte" oder "Jüdische Lebensrealitäten in Deutschland", teilte die Universität am Mittwoch mit.

Im ersten Vortrag der Reihe beschäftigen sich Julia Bernstein von der Frankfurt University of Applied Sciences und Martin Stammler vom Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde mit "Antisemitismus in der Schule". Die Vorträge finden immer um 18.15 Uhr in Präsenz im Hörsaal U2/00.25 der Universität statt.