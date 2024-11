Nürnberg (epd). Die Stadtmission Nürnberg ist seit 15 Jahren Träger der Fachambulanz für Sexual- und Gewaltstraftaten. Seit ihrer Gründung unterstütze sie straffällig gewordene Menschen nach Sexual- oder Gewaltstraftaten, um sie vor einem Rückfall zu bewahren, teilte die Stadtmission zum Jubiläum mit, das am Donnerstag in Nürnberg begangen wurde. Eine erfolgreiche Therapie der Täter sei der zuverlässigste Schutz vor Wiederholungstaten, sagte Wilfried Krames, Ministerialdirigent im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, beim Festakt. "Wir müssen alles dafür tun, die Bürgerinnen und Bürger vor Rückfalltaten von Gewalt- und Sexualstraftätern zu schützen."

"Es gehört zum Kern unseres diakonischen Auftrags, dass wir uns als Stadtmission Nürnberg auch um Menschen kümmern, mit denen Teile der Gesellschaft am liebsten nichts zu tun hätten", sagte Kai Stähler, Vorstandsvorsitzender der Stadtmission Nürnberg.

Die Psychotherapeutische Fachambulanz begann 2009 als Einrichtung für Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben. Fünf Jahre später seien Therapieangebote für Personen hinzugekommen, die schwere Gewaltstraftaten begangen haben und ein erhöhtes Risiko mitbringen, rückfällig zu werden, teilte die Stadtmission mit. Mittlerweile gebe es für die Arbeit zehn Vollzeitstellen. "Der Bedarf ist in den vergangenen Jahren gestiegen, aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz unserer Arbeit ist gewachsen", sagte Co-Einrichtungsleiterin Nicola Buchen-Adam. Einrichtungsleiterin Miriam Kolter stellte fest, es sei wissenschaftlich belegt, dass die Rückfallquote bei Sexualstraftaten durch Behandlung um circa 30 Prozent reduziert werde.

Die Fachambulanz habe fast ausschließlich männliche Klienten, die überwiegend auf gerichtliche Anweisung in die Einrichtung kommen. Die Altersspanne liege aktuell zwischen 18 und 85 Jahren. Insgesamt seien in den vergangenen 15 Jahren rund 1.600 Menschen in die Einrichtung gekommen, so die Stadtmission. 2020 wurde eine Zweigstelle in Regensburg eröffnet.

Insgesamt gibt es in Bayern drei psychotherapeutische Fachambulanzen: in München, Nürnberg und Würzburg.