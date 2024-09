Tutzing (epd). Der bekannte Radiomoderator Thorsten Otto wird ab 23. September die neue Reihe "Talk im Schloss" in der evangelischen Akademie Tutzing moderieren. Zum Auftakt ist Schauspieler Rainer Bock zu Gast, der als einer der profiliertesten Schauspieler Deutschlands gilt und auch in Hollywood kein Unbekannter mehr ist, wie die Akademie mitteilte. Moderator Otto ist ansonsten in seiner preisgekrönten Talk-Sendung "Die blaue Couch" auf dem Radiosender Bayern1 des Bayerischen Rundfunks (BR) zuhören.

Weitere Gäste bei "Talk im Schloss" werden der Politologe und Publizist Johano Strasser (28. Oktober), die Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Andechser Molkerei, Barbara Scheitz (11. November) sowie der Schriftsteller und Rundfunksprecher Gert Heidenreich (9. Dezember) sein. Otto spricht mit den Eingeladenen über ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Sicht auf die Dinge und über das, was ihnen Halt gibt. Wer live mit dabei sein will, soll sich über die Internetseite der Evangelischen Akademie anmelden.