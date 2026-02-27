Pappenheim (epd). Tobias Creutzner ist neuer Vorsitzender des Berufsgruppenverbands der Pädagoginnen und Pädagogen in der bayerischen evangelischen Landeskirche. In einer Mitgliederversammlung in Pappenheim wählten die Mitglieder den Dekanatsjugendreferenten aus Fürth an die Spitze des Verbands, wie die Evangelische Jugend in Bayern am Donnerstag mitteilte. Er ist Nachfolger von Friedemann Hennings, der nach 27 Jahren im Amt zurückgetreten war.

Die Anliegen der Pädagoginnen und Pädagogen müssten stärker gehört werden, sagte Creutzner. "Wir sind eine eigenständige kirchliche Berufsgruppe - und das soll auch sichtbar sein." Ihm sei eine gute berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit, Hand in Hand, sehr wichtig. Besonders am Herzen liege ihm dabei die Förderung von Fortbildungsangeboten für Berufsanfänger.

Im Verband sind laut eigenen Angaben Sozialpädagogen, Erzieher sowie andere überwiegend pädagogisch ausgebildete Mitarbeitende zusammengeschlossen. Ein Großteil ist in der Evangelischen Jugendarbeit tätig.