Fürth (epd). Der Tourismus in Bayern hat fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht. Im Mai 2022 hätten die knapp 11.500 geöffneten Beherbergungsbetriebe im Freistaat knapp 3,2 Millionen Gästeankünfte und 8,2 Millionen Übernachtungen gezählt, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Donnerstag mit. Diese Zahlen reichen laut den Statistikern nahe an das Niveau vom Mai 2019 heran, als 3,6 Millionen Gästeankünfte und 8,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet wurden.

Auch ausländische Gäste zog es im Mai 2022 wieder vermehrt nach Bayern: Rund 566.000 ausländische Gäste übernachteten laut den Statistikern gut 1,3 Millionen Mal in einem bayerischen Beherbergungsbetrieb. Dies seien die höchsten Ankunfts- und Übernachtungszahlen aus dem Ausland seit "Pandemiebeginn". Den ersten coronabedingten Lockdown - und damit auch geschlossene Hotels und Restaurants sowie Einreisebeschränkungen - gab es im März 2020.

Die Tourismuszahlen befinden sich seit Monaten wieder im Aufwind: Seit Januar 2022 seien in Bayern zehn Millionen Gästeankünfte gezählt worden, davon 17,4 Prozent aus dem Ausland, und gut 28 Millionen Übernachtungen. Dies sei eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In die Statistik flossen nur die Zahlen von geöffneten Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Gästebetten mit ein sowie von Campingplätzen mit mindestens zehn Stellplätzen.