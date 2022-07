Hilpoltstein (epd). Auch Vögel brauchen eine Erfrischung: Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mahnt in der aktuellen Hitzewelle an, die Tiere nicht zu vergessen. "Vögel und Insekten leiden auch unter der Hitze und dem Wassermangel", sagte die LBV-Biologin Angelika Nelson am Donnerstag. Sie empfiehlt daher, Tränken aufzustellen. Diese seien eine willkommene Trink- und Bademöglichkeit für Vögel, Igel oder Eichhörnchen, wenn Pfützen und Gräben wieder ausgetrocknet seien.

Sie rät aber auch zur Vorsicht: Tränken müssten hygienisch sein, sonst könnten sich die Tiere beim Trinken mit tödlichen Krankheitserregern anstecken, sagte Nelson. "Wichtig ist, dass die Schalen täglich frisch befüllt und regelmäßig mit kochendem Wasser gereinigt werden." Und sie hat weitere Tipps: Ein Stein oder etwas Moos in der Wasserschale helfen Insekten, Wasser zum Kühlen oder Bauen ihrer Nester zu sammeln. Ein Stück Holz dient als Ausstiegshilfe für ungeübte Jungvögel oder verunglückte Insekten.

Als Badestellen eigneten sich flache Schüsseln oder Blumentopf-Untersetzer mit Wasser - aber auch mit Sand: Vögel badeten gerne im Sand, das helfe ihnen gegen Parasiten. Besonders Vögel litten unter der Hitze, erläuterte Nelson. Sie hätten von Natur aus mit 40 Grad Celsius eine hohe Körpertemperatur und überhitzten daher leicht. Außerdem isoliere ihr dichtes Federkleid gut und gebe nur wenig Körperwärme nach außen ab.