Nürnberg (epd). Davon haben eingefleischte "Clubberer" geträumt: Sie können im Max-Morlock-Stadion heiraten. Das Stadion des 1. FC Nürnberg wird erster Nürnberger Trauort unter freiem Himmel, teilte die Stadt Nürnberg am Dienstag mit. Die erste Hochzeit könne am 17. April stattfinden. Standesbeamter am Spielfeldrand ist dann Zweiter Bürgermeister Christian Vogel.

Das Paar kann auf der Route des Mannschaftsbusses des 1. FC Nürnberg mit dem Hochzeitsauto einfahren, hieß es. Von dort gehen Brautpaar und die maximal 50-köpfige Hochzeitsgesellschaft in den Innenbereich des Stadions. Auf Wunsch werde über die Lautsprecheranlage des Stadions ein Lied abgespielt und auf den großen Anzeigetafeln erscheine ein Bild des fußballverrückten Brautpaars. Billig ist die besondere Trauung nicht: Es fallen laut Mitteilung 500 Euro Gebühren an.

Stammbuch mit dem Vereinslogo

"Wer an diesem Ort Ja sagt, zeigt: Ich bereue diese Liebe nicht - weder zum Partner noch zum Club", sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bei der Vorstellung des neuen Standesamt-Außenpostens. Zur Erinnerung an den besonderen Tag und Ort bietet das Standesamt ein neues Stammbuch an. Der Einband ist mit den Logos des 1. FC Nürnberg und des Max-Morlock-Stadions geschmückt.

Termine können interessierte Club-Fans noch nicht über den Online-Traukalender buchen, finden aber Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter stadionhochzeit.nuernberg.de, teilte die Stadt mit. Bei schlechtem Wetter findet die Trauung im VIP-Bereich des Stadions statt.