Triefenstein a.M. (epd). Die evangelische Kommunität der Christusträger lädt am Karfreitag und Karsamstag (3. und 4. April) zu ihrem Osterweg ins Kloster Triefenstein ein. Der Osterweg sei auch für Familien geeignet und habe an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet, wie die Gemeinschaft mitteilte. Der Osterweg bestehe aus 15 Stationen und biete Impulse für erwachsene Gäste, zugleich werde für Kinder die Auferstehung Jesu "altersgerecht und anschaulich erfahrbar", hieß es. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Im Anschluss an den Osterweg laden die Christusträger zusammen mit dem Elternbeirat der Grundschule Lengfurt zu Kaffee und Kuchen in den Barockgarten des Klosters ein. Auch werde eine Jubiläumsausstellung zu "40 Jahre Christusträger im Kloster Triefenstein" gezeigt. Die evangelische Männer-Kommunität hatte vor 40 Jahren das Kloster als neuen Hauptsitz erworben, aufwendig renoviert und ein Gästehaus eingerichtet. Vor einem Jahr hat die Kommunität die Leitung des Gästehauses an einen neu gegründeten Verein übergeben.

Ihr 40-Jähriges in Triefenstein feiern die Christusbrüder außerdem unter anderem mit ihrer traditionellen Festwoche Mitte Juli sowie am Tag des offenen Denkmals am 13. September.