Triefenstein a.M. (epd). Erstmals in seiner Geschichte wird der "Triefensteintag" der evangelischen Christusträger Bruderschaft zwei Tage dauern. Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt die evangelische Kommunität für den 8. und 9. Juli zu sich ins Kloster Triefenstein (Kreis Main-Spessart) mit Konzerten und Gottesdienst ein, teilte die Bruderschaft mit. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Das kann uns niemand nehmen" und startet am Freitagabend mit einem Konzert der Popband "Lupid".

Bruderschafts-Prior Gerd Maier sagte, die Christusträger freuten sich sehr darauf, "endlich wieder gemeinsam im Innenhof von Kloster Triefenstein feiern zu können". Der Triefensteintag beginne heuer ganz bewusst am Freitagabend mit einem Konzert für die jüngere Generation. Dabei und auch beim Gottesdienst und Open-Air am Samstag wolle man "mit unseren Gästen über die Werte und das Fundament nachdenken, die unser Leben auch in Krisen prägen", erläuterte Prior Maier.

Der Samstag startet um 14 Uhr: Beim Rundgang durchs Kloster kann man sich über die Bruderschaft sowie ihre Projektarbeit in Afghanistan, im Kongo und in der Schweiz informieren. Die Christusträger-Schwestern und der Christusträger-Waisendienst CTW werden ebenfalls dabei sein und ihre Arbeit für notleidende Kinder in Argentinien, Pakistan und Indonesien vorstellen. Ab 16 Uhr wird Gottesdienst gefeiert, abends findet ein Konzert mit Lothar Kosse, seiner Band und seiner Familie statt.

Die Christusträger Bruderschaft ist eine evangelische Communität mit ökumenischer Ausrichtung, die 1961 gegründet wurde und seitdem nach den Regeln der alten Mönchsorden lebt. Die Mitglieder verzichten auf Ehe, Familie und Besitz. Der Hauptsitz der Bruderschaft ist seit dem Jahr 1986 das unterfränkische Kloster Triefenstein.