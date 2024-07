Regensburg, Charkiw (epd). Der Bischof der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine (DELKU), Pavlo Shvarts, kommt am Donnerstag nach Regensburg. Im kommenden Jahr will die bayerische Landeskirche ihre Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa" in Regensburg eröffnen. Shvarts, der in Charkiw lebt, komme zu vorbereitenden Gesprächen, sagte eine Sprecherin des Landeskirchenamts dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Auch eine Begegnung mit Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) sei vorgesehen. Regensburg ist Partnerstadt von Odessa. Es soll unter anderem um die Planung von kulturellen Begegnungen zwischen den Städten gehen, hieß es. Im Anschluss daran reist Shvarts weiter nach Nürnberg, der Partnerstadt Charkiws.

Mit der jährlichen Fastenaktion "Füreinander einstehen in Europa" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern werden Spendengelder für Hilfsprojekte in den Ländern Mittelosteuropas gesammelt. Die bayernweite Aktion wird in Kooperation mit den Diasporawerken Gustav-Adolf-Werk und Martin-Luther-Verein sowie dem Diakonischen Werk Bayern getragen.