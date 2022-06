München (epd). Die Stiftung Internationale Jugendbibliothek und der Rotary Club Blutenburg haben Bilder- und Kinderbücher in ukrainischer Sprache gesammelt. Bisher seien Bücher in ukrainischer Sprache sowohl bei eingehenden Sachspenden, als auch in öffentlichen Bibliotheken und Schulen eher Mangelware, so die Stiftung am Dienstag. Bisher kamen insgesamt 260 Bücher zusammen, die an Stadtteilbibliotheken und Grundschulen in München verschenkt werden sollen.

Laut Stiftung Internationale Jugendbibliothek geben vertraute Geschichten in der Muttersprache den Kindern besonders in Krisenzeiten Hoffnung, Trost und Halt. Außerdem könnten die Bücher dazu beitragen, die Kinder vom neuen Alltag in der Fremde abzulenken.

Die Veranstalter hätten bewusst ukrainische Originalausgaben erworben, um ukrainische Kinderbuchautorinnen und -autoren zu unterstützen, sagte Christiane Raabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek. So habe man direkten Kontakt zu einem führenden ukrainischen Kinderbuchverlag aufgenommen, heißt es in der Mitteilung.