Ulm (epd). Fast 204.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die digitalen Informations- und Bildungsangebote der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg genutzt. Dies sei ein neuer Rekord, teilte der Verein "Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm" am Samstag mit. Zudem hätten 22.630 Menschen die KZ-Gedenkstätte besucht, die Sonder- und Wanderausstellungen gesehen oder an Veranstaltungen teilgenommen.

Das "Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg" ist ein Erinnerungs-, Lern- und Bildungsort über die Zeit des Nationalsozialismus in Ulm und Württemberg. Die Gedenkstätte befindet sich im Fort Oberer Kuhberg, wo von November 1933 bis Juli 1935 ein Konzentrationslager bestand. In der Ulmer Innenstadt liegt das Dokumentationszentrum, in dem die lokale NS-Geschichte erforscht und dokumentiert wird.