Musikfest ION in Nürnberg

Moderne Urgewalt mit dem RIAS Kammerchor in der Egidienkirche

Einmal mehr zeigte sich am Mittwoch beim Konzert des RIAS Kammerchors aus Berlin, dass St. Egidien in Nürnberg nicht nur eine Kultur-, sondern auch Chor-Kirche ist. Wohl die dafür mit am besten geeignete der ganzen Stadt.