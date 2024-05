München (epd). Einen Monat vor der Europawahl am 9. Juni liegt die CSU bei den bayerischen Wählerinnen und Wählern in der Sonntagsfrage vorn. Einer Umfrage von infratest dimap für den BR24 BayernTrend zufolge würde die CSU 41 Prozent der Stimmen bekommen, wenn schon an diesem Sonntag Europawahl wäre, teilte der BR am Mittwoch mit. Das entspräche etwa ihrem Ergebnis von vor fünf Jahren (40,7 Prozent).

Die Grünen würden mit 14 Prozent ihren Rekordwert von 2019 (19,1) deutlich verfehlen, während die SPD mit derzeit 9 Prozent auf ihrem Ergebnis von 2019 (9,3) verharren würde. Die AfD läge mit derzeit 12 Prozent besser als vor fünf Jahren (8,5), hieß es weiter. Ebenfalls besser als 2019 (5,3) würden die Freien Wähler abschließen, sie kämen aktuell auf 9 Prozent. Ein gutes Drittel der Wähler habe sich jedoch noch nicht festgelegt.

57 Prozent der befragten Wahlberechtigten gaben laut Umfrage an, sich sehr stark oder stark für die Wahl zu interessieren. Dem gegenüber zeigen sich 41 Prozent weniger oder gar nicht interessiert. Damit liege das Interesse spürbar unter dem bei der Europawahl 2019 (66 Prozent).

Für die repräsentative Umfrage von infratest dimap wurden den Angaben zufolge vom 2. bis 6. Mai 1.147 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Bayern zur Europawahl mittels zufallsbasierter Telefon- und Online-Erhebung befragt.