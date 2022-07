München (epd). Neun von zehn Flüchtlingen aus der Ukraine wollen einer Studie zufolge in Deutschland eine Arbeit aufnehmen oder arbeiten bereits. Zugleich schätzen 16 Prozent von ihnen ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt als gering ein, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Münchner ifo Instituts unter 672 Flüchtlingen ergab.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Das ifo-Institut verwies darauf, dass es zu ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland bislang keine allgemeinen Daten gebe, daher könne derzeit keine Untersuchung repräsentativ sein.

Ukrainerinnen und Ukrainer seien überwiegend hoch qualifiziert, sagte Tetyana Panchenko vom ifo-Zentrum für internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung. In der Umfrage hätten 71 Prozent der Befragten einen Hochschulabschluss angegeben, 12 Prozent eine Berufsausbildung.

42 Prozent arbeiten demzufolge bereits in ihrem Beruf oder suchen eine Stelle, die ihren Qualifikationen entspricht. 32 Prozent seien auch bereit, eine Arbeit unterhalb ihres Ausbildungsniveaus anzunehmen. Die Altersstruktur erkläre, warum so viele Ukrainerinnen und Ukrainer eine Arbeit suchten, sagte Panchenko: 72 Prozent von ihnen seien zwischen 30 und 49 Jahre alt, 11 Prozent zwischen 18 und 29 Jahre.

Gut 93 Prozent der Befragten seien Frauen gewesen, hieß es weiter. Etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) wollten in den kommenden zwei Jahren in Deutschland bleiben, 46 Prozent wollten in die Ukraine zurück. 2 Prozent wollen den Angaben zufolge in ein anderes Land weiterziehen.