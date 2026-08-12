München (epd). Einer Umfrage zufolge geht etwa jedes zweite deutsche Unternehmen von einer künftigen Lohnsenkung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) aus. In den kommenden fünf Jahren müssten demnach insbesondere Arbeitskräfte ohne Hochschulabschluss und ohne Berufserfahrung mit einem geringeren Gehalt auskommen, teilte das Münchner ifo Institut am Mittwoch mit. Auch ihre Kolleginnen und Kollegen mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung aber demselben Bildungsabschluss hätten mit Kürzungen zu rechnen, gaben rund 44 Prozent der befragten Unternehmen an, heißt es.

Für Beschäftigte mit einem (Fach-)Hochschulabschluss und viel Berufserfahrung erwarteten 26 Prozent der befragten Unternehmen eher positive Auswirkungen auf die Lohnerwartungen durch den Einsatz von KI, so der ifo-Bericht weiter. Vor allem im Bausektor sei das der Fall. Bei weniger als fünf Jahren Berufserfahrung prognostizierten 16,3 Prozent noch eine Verbesserung des Gehalts. Für die Umfrage hat das ifo Institut den Angaben nach im Juni dieses Jahren mehr als 3.000 Unternehmen in Deutschland befragt, die KI bereits einsetzen.