München (epd). Unter dem Motto "Wir machen mit! Klimaneutrales Bayern 2040" hat das bayerische Umweltministerium gemeinsam mit Partnern der bayerischen Klima-Allianz ein Mitmach-Projekt gestartet. Nach 20 Jahren Klima-Allianz soll die Aktion "alle gesellschaftlichen Akteure motivieren, die Emissionen von Treibhausgasen weiter zu verringern", sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag in München laut Mitteilung. Die Online-Aktion richte sich an Organisationen in Bayern, wie etwa Kommunen, Unternehmen, Verbände, soziale Einrichtungen, Stiftungen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen oder Vereine.

Alle Teilnehmer an der Aktion bekennen sich in einer Selbstverpflichtung zu ihrer Verantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz, so die Mitteilung weiter. Sie unterstützen die Klimaziele aus dem Pariser Klimaabkommen. Die Teilnehmer bekennen sich insbesondere auch dazu, jährlich über den je eigenen Energieverbrauch und Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasen zu berichten. Bis jetzt an der Aktion beteiligt sind demnach unter anderem der FC Bayern München, die AOK Bayern und der Deutsche Alpenverein.