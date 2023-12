Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

EKD will nach Kurschus-Rücktritt Vertrauen zurückgewinnen

Gut zwei Wochen nach dem Rücktritt von Annette Kurschus als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) berät die EKD-Synode in einer digitalen Sitzung. Die amtierende Ratsvorsitzende Fehrs will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

Lesezeit: 12 Minuten

12 Minuten