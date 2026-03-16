New York, Genf, München (epd). UN-Generalsekretär António Guterres hat den verstorbenen Jürgen Habermas als Giganten der Philosophie und wahren öffentlichen Intellektuellen gewürdigt. Kein Philosoph habe sein Denken in seinem politischen Leben so beeinflusst wie Habermas, erklärte Guterres laut einer am Sonntag (Ortszeit) verbreiteten Erklärung in New York.

Besonders beeindruckend seien Habermas' Ausführungen über das charakteristische Merkmal einer modernen Demokratie: den ständigen Austausch zwischen politischen Entscheidungsträgern und der Zivilgesellschaft. Heute brauche die Welt diesen Austausch zwischen Politik und Bürgern mehr denn je, um die Herausforderungen besser zu verstehen und Lösungen zu finden.

Habermas am Samstag gestorben

Der weltbekannte Philosoph und Soziologe war am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg gestorben. Der Hochschullehrer galt als der einflussreichste und bekannteste deutsche Philosoph der Gegenwart und hat intellektuelle Debatten über Jahrzehnte geprägt. Guterres, früherer Premierminister in Portugal, hatte Habermas schon zu dessen Lebzeiten mehrmals als großen Philosophen und Ideengeber gewürdigt.