Rosenheim (epd). Unbekannte Täter haben in Rosenheim mehrere Werke eines Kunstprojekts mit dem renommierten Künstler und Hermann Joseph Hack beschädigt. Die Kunstwerke seien teilweise zerschnitten worden. Man habe zudem versucht, eines der Werke in Brand zu setzen, teilte die Rosenheimer Polizei am Samstag mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Sie schließt eine politisch motivierte Tat nicht aus.

Die Kunstwerke seien im Rahmen des Kunstprojekts "Zuflucht Zukunft" der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AcK) vor Ort entstanden, bestätigte der Pfarrer der Rosenheimer Erlöserkirche, Bernd Rother, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Werke, die aus dem Material von Fahrzeug-Planen sind, machten auf Klimaschutz und Migration aufmerksam. "Solche Themen rufen immer Kräfte auf den Plan, die damit nicht einverstanden sind", sagte Rother. Hack, der sich der Kunst im öffentlichen Raum nach der Schule von Joseph Beuys verschrieben habe, habe schon an anderen Orten Vandalismus an seinen Werken erlebt.

Beschädigt wurden die drei Meter lange Installation einer bemalten Plane vor der Städtischen Galerie. Außerdem zerschnitten der oder die Täter sogenannte Klimawesten aus Planen, die am Zaun der Baptistenkirche aufgehängt waren.

"Es ist nicht das erste Mal, dass eine Arbeit von mir zerstört wurde", reagierte Hack auf die Taten. 2015 sei eine Installation für die Opfer des Klimawandels von Neonazis demoliert und mit Parolen beschmiert worden. "Das zeigt, dass meine Kunst Wirkung erzeugt und mehr über die Täter aussagt als über mich." Er habe entschieden, dass die Installation und die weiteren Kunstwerke noch bis Mitte Juli in Rosenheim bleiben "als Mahnmal, dass nicht alle an einer friedlichen und konstruktiven Lösung unserer aktuellen Herausforderungen interessiert sind und hier noch viel Arbeit zu leisten ist".