Bamberg (epd). In Bamberg haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein geparktes Auto mit einem Hakenkreuz beschmiert. Wie die Kriminalpolizei Bamberg am Samstag mitteilte, fand der 23-jährige Fahrzeugbesitzer das etwa 15 Zentimeter große Hakenkreuz auf der Motorhaube seines Wagens am Freitagmittag vor. Darunter hätten die Unbekannten geschrieben "Du bist tot". Die Kripo Bamberg ermittelt wegen Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet in dem Fall um Zeugenhinweise.