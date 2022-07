Regensburg (epd). Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende mehrere Gräber auf einem katholischen Friedhof in Regensburg verwüstet. Dabei seien Blumenschmuck und Grablaternen von insgesamt neun Gräbern des Oberen katholischen Friedhofs entwendet worden, teilte die Polizei Regensburg am Montag mit. Die Beamten bezifferten den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Es wurden Ermittlungen unter anderem wegen Störung der Totenruhe aufgenommen. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.