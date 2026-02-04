Regensburg (epd). Die bundesweite Eröffnung des Unesco-Welterbetags findet in diesem Jahr am 7. Juni in Regensburg statt. Die Stadt, die eine der insgesamt 55 Weltkulturerbestätten der Unesco ist, begeht heuer ein besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren wurde die Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Deshalb sei sie von der Deutschen Unesco-Kommission als Austragungsort für die bundesweite Eröffnung ausgewählt worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Motto der Feier in Regensburg laute: "20 Jahre Welterbe Regensburg - Geschichte, die verbindet!" Bundesweit stehe der Unesco-Welterbetag unter dem Motto "Gemeinsam für Frieden und Verständigung!".

Regensburg gilt als eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Großstädte Deutschlands. Nach ihrer Blütezeit als Handelsmetropole des Mittelalters wurde die Stadt durch den Immerwährenden Reichstag (1663-1806) zur politischen Bühne des Heiligen Römischen Reichs. Diese zentralen Merkmale habe die Unesco-Titelverleihung im Jahr 2006 begründet, hieß es. Seit 20 Jahren werde in Regensburg zudem das UNESCO-Weltkulturerbe "geschützt, bewahrt und vermittelt".

Deusche und bayerische Kulturerbestätten stellen sich vor

Am 7. Juni starten die Welterbe-Feierlichkeiten um 11 Uhr mit einem offiziellen Festakt im Reichssaal - jenem Ort, an dem vor 20 Jahren die Urkunde des UNESCO-Welterbetitels verliehen wurde. Bereits am 6. Juni öffnet am Haidplatz, einem zentralen Platz des Welterbeareals, der "Markt der Welterbestätten", bei dem sich zahlreiche weitere Kulturerbestätten aus Deutschland und Bayern vorstellen werden, sodass laut Mitteilung ein "Streifzug durch die deutsche Welterbelandschaft" mitten in der Regensburger Altstadt möglich werde.