Europäische Protestant*innen

Regionalbischof Prieto Peral in den Rat der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa gewählt

Der Regionalbischof von München und Oberbayern, Thomas Prieto Peral, wurde bei der Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa in den leitenden Rat gewählt. Die 9. Vollversammlung findet unter dem Motto "Zur Hoffnung berufen" in Rumänien statt.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten