Erlangen (epd). Am 23. November veranstaltet das Uniklinikum Erlangen eine Tagung zu Herausforderungen und Perspektiven der häuslichen Pflege. Für fünf Vorträge werden acht renommierte Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland erwartet, teilte die Universität Erlangen am Dienstag mit. So werden beispielsweise die Ergebnisse einer repräsentativen Studie in Bayern zur Situation pflegender Angehöriger vorgestellt und es werde erörtert, welche Rollen die Familie und die Nachbarschaft in der häuslichen Pflege spielen können. Darüber hinaus sollen Betroffene selbst mit ihren Erfahrungsberichten zu Wort kommen.

"Neben dem inhaltlichen Input ist genügend Zeit, um sich mit anderen pflegenden Angehörigen auszutauschen", sagte Johanna Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Psychiatrie des Uniklinikums Erlangen, laut Mitteilung. An Infoständen werden Unterstützungs- und Entlastungsangebote aus der Region vorgestellt. Die Tagung richtet sich an Betroffene, pflegende An- und Zugehörige, aber auch Forschende und Interessierte und findet von 15 bis 19 Uhr im Hörsaal an der Schwabachanlage 6 in Erlangen statt. Auch eine digitale Teilnahme ist möglich.